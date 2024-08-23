Еремина-Никулина (Клюкина) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина-Никулина (Клюкина) Наталья Ефимовна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.09.1853

Дата смерти

После 04.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1853

Отец: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Мать: Клюкина (Масленникова) Евдокия Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.09.1853
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
02.06.1876

Муж: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1877

Дочь: (Никулина) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1882

Дочь: (Никулина) Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1883

Сын: Еремин-Никулин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Еремин-Никулин Илларион Алексеевич

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1891

Дочь: Демина (Никулина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1895

Сын: Никулин Захар Алексеевич

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.04.1895

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