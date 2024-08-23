Еремина-Никулина (Клюкина) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.09.1853
Дата смертиПосле 04.04.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1853
Место жительства
Неизвестно
Крещение
04.09.1853
Бракосочетание
02.06.1876
Рождение ребёнка
25.10.1877
Дочь: (Никулина) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
05.07.1882
Дочь: (Никулина) Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
08.09.1883
Сын: Еремин-Никулин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1888
Сын: Еремин-Никулин Илларион Алексеевич
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1891
Дочь: Демина (Никулина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
04.04.1895
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Алексей Павлович
Смерть
После 04.04.1895