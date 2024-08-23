Клюкина (Масленникова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Масленникова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 07.02.1828
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1828

Муж: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С 07.02.1828
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1832

Дочь: Климушкина (Клюкина) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Клюкина) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Рождение ребёнка
13.09.1837

Дочь: (Клюкина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Клюкин-Крутов-Терешин-Терентьев-Маслов Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Клюкина-Сергунина (Клюкина) Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Клюкин-Маслов-Терешин Семён Ефимович

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1850

Дочь: Богданова (Клюкина) Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Рождение ребёнка
02.09.1853

Дочь: Еремина-Никулина (Клюкина) Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857

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