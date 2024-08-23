Клюкина (Масленникова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 07.02.1828
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.02.1828
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С 07.02.1828
Рождение ребёнка
30.01.1832
Дочь: Климушкина (Клюкина) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Клюкина) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич
Рождение ребёнка
13.09.1837
Дочь: (Клюкина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Клюкина-Сергунина (Клюкина) Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Клюкин-Маслов-Терешин Семён Ефимович
Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1850
Дочь: Богданова (Клюкина) Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич
Рождение ребёнка
02.09.1853
Дочь: Еремина-Никулина (Клюкина) Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Клюкин Ефим (Евдоким) Терентьевич
Смерть
После 04.11.1857