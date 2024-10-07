Никулин Захар Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1895
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1895
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.05.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
14.07.1913
Рождение ребёнка
14.08.1915
Мать ребёнка: Никулина (Елясина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1918
Дочь: (Еремина-Никулина) Елена Захаровна
Мать ребёнка: Никулина (Елясина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Никулина) Зинаида Захаровна
Мать ребёнка: Никулина (Елясина) Мария Ивановна
Смерть
После 1923