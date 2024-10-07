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Никулин Захар Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.04.1895

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1895

Отец: Еремин-Никулин Алексей Павлович

Мать: Еремина-Никулина (Клюкина) Наталья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.05.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
14.07.1913

Жена: Никулина (Елясина) Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Никулин Степан Захарович

Мать ребёнка: Никулина (Елясина) Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: (Еремина-Никулина) Елена Захаровна

Мать ребёнка: Никулина (Елясина) Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Никулина) Зинаида Захаровна

Мать ребёнка: Никулина (Елясина) Мария Ивановна

Смерть
После 1923

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