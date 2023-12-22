Еремин-Никулин Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения17.03.1858
Дата смерти19.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1858
Крещение
21.03.1858
Бракосочетание
02.06.1876
Рождение ребёнка
Около 25.09.1886
Сын: Еремин-Никулин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1888
Сын: Еремин-Никулин Илларион Алексеевич
Мать ребёнка: Еремина-Никулина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
23.04.1891
Дочь: Демина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Еремина-Никулина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
04.04.1895
Мать ребёнка: Еремина-Никулина Наталья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1910
Похороны
20.08.1910