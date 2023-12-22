Еремин-Никулин Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин-Никулин Алексей Павлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1858

Дата смерти

19.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1858

Отец: Еремин Павел Николаевич

Мать: Еремина-Никулина Евдокия Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.03.1858
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
02.06.1876

Жена: Еремина-Никулина Наталья Ефимовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 25.09.1886

Сын: Еремин-Никулин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1888

Сын: Еремин-Никулин Илларион Алексеевич

Мать ребёнка: Еремина-Никулина Наталья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1891

Дочь: Демина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Еремина-Никулина Наталья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1895

Сын: Никулин Захар Алексеевич

Мать ребёнка: Еремина-Никулина Наталья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
20.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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