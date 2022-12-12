Староверова (Шустова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Староверова (Шустова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов Егор Никифорович

Мать: Шустова Сергеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Староверов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Староверов Михаил

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Коленкина Павлина Михайловна

Отец ребёнка: Староверов Михаил

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Староверов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Староверов Михаил

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Староверов Иоан Михайлович

Отец ребёнка: Староверов Михаил

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Староверов Михаил

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Староверов Михаил

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пугачева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Староверов Михаил

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Староверов Михаил

Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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