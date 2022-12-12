Староверова (Шустова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шустов Егор Никифорович
Мать: Шустова Сергеевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Староверов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Староверов Михаил
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Коленкина Павлина Михайловна
Отец ребёнка: Староверов Михаил
Рождение ребёнка
1920
Сын: Староверов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Староверов Михаил
Рождение ребёнка
1925
Сын: Староверов Иоан Михайлович
Отец ребёнка: Староверов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Староверов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Староверов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пугачева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Староверов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Староверов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно