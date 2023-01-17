Староверов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Староверов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Староверова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Коленкина Павлина Михайловна
Мать ребёнка: Староверова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Староверов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Староверова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Староверов Иоан Михайлович
Мать ребёнка: Староверова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Староверова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Староверова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пугачева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Староверова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно