Коленкина (Староверова) Павлина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленкина (Староверова) Павлина Михайловна

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Место рождения

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1901

Дата смерти

16.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: Староверов Михаил

Мать: Староверова Мария Егоровна

Ташлыково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Коленкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Коленкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1927

Дочь: Вырошникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Коленкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Коленкин Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.04.1934

Сын: Коленкин Константин Иванович

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1936

Дочь: Коннова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938

Дочь: Игнатьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленкин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
с. Работки, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
16.07.1967
с. Работки, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
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