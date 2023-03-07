Коленкина (Староверова) Павлина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1901
Дата смерти16.07.1967
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Отец: Староверов Михаил
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коленкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1927
Дочь: Вырошникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Коленкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932
Сын: Коленкин Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1934
Сын: Коленкин Константин Иванович
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1936
Дочь: Коннова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938
Дочь: Игнатьева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коленкин Иван Иванович
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Работки, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
16.07.1967
с. Работки, Кстовский район, Нижегородская область, Россия