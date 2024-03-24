Тимошенко Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аманова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Тимошенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринева Алена Владимировна
Отец ребёнка: Тимошенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Даниил Владимирович
Отец ребёнка: Тимошенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Тимошенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Тимошенко Владимир