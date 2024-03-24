Тимошенко Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Владимир

Мать: Тимошенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимошенко Елена Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: Тимошенко Елена Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимошенко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Тимошенко Татьяна

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