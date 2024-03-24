Тимошенко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аманова Полина Владимировна
Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринева Алена Владимировна
Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Даниил Владимирович
Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно