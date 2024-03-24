Тимошенко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аманова Полина Владимировна

Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринева Алена Владимировна

Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Даниил Владимирович

Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Тимошенко Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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