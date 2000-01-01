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Замятин Ларион Арефович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

24.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1865

Отец: Замятин Арефа Саввович

Мать: Замятина Софья Степановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
09.02.1883

Жена: Замятина Параскева Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Замятин Семён Ларионович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.07.1886

Сын: Замятин Иван Ларионович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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