Замятин Ларион Арефович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения24.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1865
Отец: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
09.02.1883
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.02.1884
Мать ребёнка: Замятина Параскева Фёдоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.07.1886
Мать ребёнка: Замятина Параскева Фёдоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно