Замятина (Перминова) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Перминова) Софья Степановна

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
24.03.1865

Сын: Замятин Ларион Арефович

Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Замятин Дмитрий Арефович

Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.05.1884

Сын: Замятин Константин Арефович

Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.08.1887

Дочь: Наталия Арефовна

Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Арефовна

Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Григорий Арефович

Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Алексей Арефович

Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Арефа Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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