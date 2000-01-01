Замятина (Перминова) Софья Степановна
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
24.03.1865
Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.05.1884
Сын: Замятин Константин Арефович
Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.08.1887
Дочь: Наталия Арефовна
Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Арефовна
Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замятин Григорий Арефович
Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Замятин Арефа Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)