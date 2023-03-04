Замятина (Лобастова) Параскева Фёдоровна
Место рожденияп. Михаила Шишкина
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Михаила Шишкина
Спасский приход
Бракосочетание
09.02.1883
Рождение ребёнка
01.02.1884
Отец ребёнка: Замятин Ларион Арефович
Рождение ребёнка
19.07.1886
Отец ребёнка: Замятин Ларион Арефович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно