Замятина (Лобастова) Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Лобастова) Параскева Фёдоровна

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Место рождения

п. Михаила Шишкина

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Михаила Шишкина
Спасский приход
Бракосочетание
09.02.1883

Муж: Замятин Ларион Арефович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Замятин Семён Ларионович

Отец ребёнка: Замятин Ларион Арефович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.07.1886

Сын: Замятин Иван Ларионович

Отец ребёнка: Замятин Ларион Арефович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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