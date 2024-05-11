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Санчугов Константин Александрович

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.09.1889 ст.

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1889 ст.

Отец: Санчугов Александр Федоров

Мать: Плотникова Агриппина Стефанова

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санчугова Мария Андреевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.11.1918

Сын: Санчугов Александр Константинович

Мать ребёнка: Санчугова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Санчугов Владилен Константинович

Мать ребёнка: Санчугова Мария Андреевна

Смерть
1959
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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