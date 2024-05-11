Санчугов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения16.09.1889 ст.
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1918
Сын: Санчугов Александр Константинович
Мать ребёнка: Санчугова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.01.1926
Сын: Санчугов Владилен Константинович
Мать ребёнка: Санчугова Мария Андреевна
Смерть
1959