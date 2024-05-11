Плотникова Агриппина Стефанова
Место рождения
Дата рождения01.06.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1850
Бракосочетание
07.02.1875 ст.
Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Санчугова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров
Рождение ребёнка
01.09.1883
Дочь: Санчугова Анна Александрова
Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.
Дочь: Санчугова Александра Александровна
Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров
Рождение ребёнка
12.07.1887 ст.
Дочь: Санчугова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.
Сын: Санчугов Константин Александрович
Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров
Смерть
Неизвестно