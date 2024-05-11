Плотникова Агриппина Стефанова 01.06.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотникова Агриппина Стефанова

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Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1850

Отец: Плотников Степан Гаврилов

Мать: Плотникова Елена Алексеева

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
07.02.1875 ст.

Муж: Санчугов Александр Федоров

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Санчугова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров

Рождение ребёнка
01.09.1883

Дочь: Санчугова Анна Александрова

Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Дочь: Санчугова Александра Александровна

Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.07.1887 ст.

Дочь: Санчугова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.09.1889 ст.

Сын: Санчугов Константин Александрович

Отец ребёнка: Санчугов Александр Федоров

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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