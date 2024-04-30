Санчугова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.11.1918
Сын: Санчугов Александр Константинович
Отец ребёнка: Санчугов Константин Александрович
Рождение ребёнка
12.01.1926
Сын: Санчугов Владилен Константинович
Отец ребёнка: Санчугов Константин Александрович
Смерть
Неизвестно