Санчугова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санчугова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санчугов Константин Александрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.11.1918

Сын: Санчугов Александр Константинович

Отец ребёнка: Санчугов Константин Александрович

Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Санчугов Владилен Константинович

Отец ребёнка: Санчугов Константин Александрович

Смерть
Неизвестно

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