Белый Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белый Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Белая Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Александра Павловна

Мать ребёнка: Белая Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Алексей Павлович

Мать ребёнка: Белая Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Мария Павловна

Мать ребёнка: Белая Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Илья Павлович

Мать ребёнка: Белая Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Порфирий Павлович

Мать ребёнка: Белая Мавра

Смерть
Неизвестно

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