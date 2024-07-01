Белый Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белый Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Белая Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Александра Павловна
Мать ребёнка: Белая Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белая Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Мария Павловна
Мать ребёнка: Белая Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белый Илья Павлович
Мать ребёнка: Белая Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белая Мавра
Смерть
Неизвестно