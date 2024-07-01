Белая Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белая Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Белый Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Александра Павловна

Отец ребёнка: Белый Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Алексей Павлович

Отец ребёнка: Белый Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Мария Павловна

Отец ребёнка: Белый Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Илья Павлович

Отец ребёнка: Белый Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Порфирий Павлович

Отец ребёнка: Белый Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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