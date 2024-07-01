Белый Порфирий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белый Павел Григорьевич
Мать: Белая Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараненко (Белая) Вера Порфирьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1921
Дочь: Белая Прасковья Порфирьевна
Мать ребёнка: Белая (Белик) Ульяна Михайловна
Смерть
Неизвестно