Белый Порфирий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый Порфирий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белый Павел Григорьевич

Мать: Белая Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белая (Белик) Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараненко (Белая) Вера Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1921

Дочь: Белая Прасковья Порфирьевна

Мать ребёнка: Белая (Белик) Ульяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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