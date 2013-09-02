Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1934

Дата смерти

02.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1934

Отец: не указан

Мать: Магда Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
11.02.1952

Дочь: Довгань Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.01.1954

Дочь: Столет Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.01.1955

Дочь: Сметанина Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.02.1956

Сын: Черных-Рашевский Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.09.1960

Дочь: Кожина Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.12.1964

Дочь: Кузнецова Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич

Смерть
02.09.2013
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