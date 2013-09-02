Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1934
Дата смерти02.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1934
Рождение ребёнка
11.02.1952
Дочь: Довгань Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.01.1954
Дочь: Столет Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.01.1955
Дочь: Сметанина Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.02.1956
Сын: Черных-Рашевский Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.09.1960
Дочь: Кожина Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.12.1964
Дочь: Кузнецова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Смерть
02.09.2013