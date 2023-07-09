Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1926
Дата смерти05.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1952
Дочь: Довгань Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.01.1954
Дочь: Столет Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1955
Дочь: Сметанина Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.02.1956
Сын: Черных-Рашевский Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
10.09.1960
Дочь: Кожина Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1964
Дочь: Кузнецова Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
Смерть
05.11.1986