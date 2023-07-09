Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1926

Дата смерти

05.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1952

Дочь: Довгань Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.01.1954

Дочь: Столет Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
20.01.1955

Дочь: Сметанина Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.02.1956

Сын: Черных-Рашевский Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
10.09.1960

Дочь: Кожина Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.12.1964

Дочь: Кузнецова Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна

Смерть
05.11.1986
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