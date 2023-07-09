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Черных-Рашевский Виктор Леонидович
Черных-Рашевский Виктор Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1956
Пол
Мужской
Отец
Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
1926 г.р.
Мать
Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1956
Отец:
Черных-Рашевский Леонид Тимофеевич
Мать:
Черных-Рашевская Чибисова Нина Григорьевна
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