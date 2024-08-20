Степанищев Терентий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанищев Терентий Николаевич

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанищев Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанищев Александр Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
По 1896

Жена: Степанищева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1897

Дочь: Котова Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Степанищева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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