Степанищев Терентий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанищев Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанищев Александр Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
По 1896
Рождение ребёнка
11.02.1897
Дочь: Котова Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Степанищева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно