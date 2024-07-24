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Степанищев Александр Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанищев Терентий Николаевич

Мать: не указана

Восприемник
02.07.1921
Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Восприемник 2 июля 1921 при рождении Ивана Иванова Котова у Ивана Николаева Котова и Евдокии Терентьевой Котовой (Степанищевой - сестры)
Смерть
Неизвестно

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