Степанищев Александр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Степанищев Терентий Николаевич
Мать: не указана
Восприемник
02.07.1921
Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Восприемник 2 июля 1921 при рождении Ивана Иванова Котова у Ивана Николаева Котова и Евдокии Терентьевой Котовой (Степанищевой - сестры)
Смерть
Неизвестно