Котова (Степанищева) Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Степанищева) Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1897

Дата смерти

После 02.07.1921

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1897

Отец: Степанищев Терентий Николаевич

Мать: Степанищева Анна Ивановна

Бракосочетание
С 1917 по 1918

Муж: Котов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1918 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
256-1-282 слайд 133 ГАТО
Рождение ребёнка
21.03.1920

Сын: Котов Николай Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1921

Сын: Котов Иван Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
256-1-283 слайд 103 ГАТО
Рождение ребёнка
26.10.1923

Сын: Котов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 02.07.1921
Ребенок в 1921 году

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