Котова (Степанищева) Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1897
Дата смертиПосле 02.07.1921
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1897
Бракосочетание
С 1917 по 1918
Рождение ребёнка
15.12.1918 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич
256-1-282 слайд 133 ГАТО
Рождение ребёнка
21.03.1920
Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.07.1921
Сын: Котов Иван Иванович
Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич
256-1-283 слайд 103 ГАТО
Рождение ребёнка
26.10.1923
Отец ребёнка: Котов Иван Николаевич
Смерть
После 02.07.1921
Ребенок в 1921 году