Шувалова (Баранова) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Баранова) Мария Яковлева

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Мать: Баранова Дарья Ананиева

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
22.04.1917

Муж: Шувалов Петр Евсеевич?

с.Вёшки
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шувалов Иван Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Руфа Петровна

Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шувалов Николай Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шувалов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?

Место жительства
Неизвестно
п.Гусевский, Гусь-Хрустальный
Смерть
Неизвестно
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