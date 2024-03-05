Шувалова (Баранова) Мария Яковлева
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
22.04.1917
с.Вёшки
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Руфа Петровна
Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Шувалов Петр Евсеевич?
Место жительства
Неизвестно
п.Гусевский, Гусь-Хрустальный
Смерть
Неизвестно