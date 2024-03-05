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Шувалов Петр Евсеевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.04.1917

Жена: Шувалова Мария Яковлева

с.Вёшки
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шувалов Иван Петрович

Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Руфа Петровна

Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шувалов Николай Петрович

Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шувалов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
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