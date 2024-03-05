Шувалов Петр Евсеевич?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.04.1917
Жена: Шувалова Мария Яковлева
с.Вёшки
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Руфа Петровна
Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Шувалова Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно