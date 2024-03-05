Баранова Дарья Ананиева
Место рожденияс.Селимово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1871 и 1873
Дата смерти14.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1894
с.Вёшки
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шувалова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.07.1905
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
д. Федотово
Рождение ребёнка
28.11.1907
Дочь: Котова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич
Смерть
14.03.1909
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район