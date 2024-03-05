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Баранова Дарья Ананиева

Место рождения

с.Селимово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1871 и 1873

Дата смерти

14.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Селимово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
05.11.1894

Муж: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

с.Вёшки
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шувалова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.07.1905

Сын: Баранов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

д. Федотово
Рождение ребёнка
28.11.1907

Дочь: Котова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Смерть
14.03.1909
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
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