Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1905
Рождение ребёнка
03.09.1908
Сын: Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович
Восприемник Степан Михайлович Петруков
Рождение ребёнка
23.11.1910
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1913
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович
Восприемница крестьянская жена Матрена Михайловна Овсянкина
Рождение ребёнка
20.08.1914
Сын: Александр Петрович
Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович
Восприемники Михаил Степанович и Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно