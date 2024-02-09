Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1905

Муж: Петруков Петр Михайлович

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Сын: Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Восприемник Степан Михайлович Петруков
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1913

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Восприемница крестьянская жена Матрена Михайловна Овсянкина
Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Александр Петрович

Отец ребёнка: Петруков Петр Михайлович

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Восприемники Михаил Степанович и Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно

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