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Петруков Петр Михайлович

Место рождения

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Петруков Михаил Степанович

Мать: Александра Герасимова

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.04.1905

Жена: Мария Андреева

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Сын: Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Мария Андреева

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Восприемник Степан Михайлович Петруков
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Мария Андреева

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1913

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Мария Андреева

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Восприемница крестьянская жена Матрена Михайловна Овсянкина
Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Александр Петрович

Мать ребёнка: Мария Андреева

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Восприемники Михаил Степанович и Параскева Михайловна
Смерть
После 1928

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