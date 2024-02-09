Петруков Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Петруков Михаил Степанович
Мать: Александра Герасимова
Бракосочетание
24.04.1905
Жена: Мария Андреева
Рождение ребёнка
03.09.1908
Сын: Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Мария Андреева
Восприемник Степан Михайлович Петруков
Рождение ребёнка
23.11.1910
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
30.09.1913
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Мария Андреева
Восприемница крестьянская жена Матрена Михайловна Овсянкина
Рождение ребёнка
20.08.1914
Сын: Александр Петрович
Мать ребёнка: Мария Андреева
Восприемники Михаил Степанович и Параскева Михайловна
Смерть
После 1928