Шунина (Собакина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунина (Собакина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Часовня, Люберцы, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1949

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Собакин Иван Яковлевич

Мать: Агрипина Зиновьева

Часовня, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
14.10.1892

Муж: Шунин Дмитрий Иванович

Жилино-1, Люберцы, Московская область
Свидетели: По женихѣ: крестьяне села Жилина Иванъ Ивановъ Шунинъ Яковъ Степановъ По невѣстѣ: крестьяне села Жилина Николай Степановъ Морсковъ, Павелъ Мироновъ Важновъ. Успенской деркви Священникъ Але... Показать все
Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Шунин Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Шунин Дмитрий Иванович

Место жительства
После 1940
Часовня, Люберцы, Московская область
Смерть
После 1949
Жилино-1, Люберцы, Московская область
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