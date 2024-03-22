Шунина (Собакина) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Собакин Иван Яковлевич
Мать: Агрипина Зиновьева
Бракосочетание
14.10.1892
Свидетели: По женихѣ: крестьяне села Жилина Иванъ Ивановъ Шунинъ Яковъ Степановъ По невѣстѣ: крестьяне села Жилина Николай Степановъ Морсковъ, Павелъ Мироновъ Важновъ. Успенской деркви Священникъ Але... Показать все
Рождение ребёнка
После 1900
Отец ребёнка: Шунин Дмитрий Иванович
Место жительства
После 1940
Смерть
После 1949