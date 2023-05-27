Собакин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти28.04.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шунина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Агрипина Зиновьева
Часовня, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Зиновьева
Смерть
28.04.1900
Жилино-1, Люберцы, Московская область
Умер от водянки. Похоронен на приходском кладбище Успенской церкви в Жилино.