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Собакин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

28.04.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шунина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Агрипина Зиновьева

Часовня, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Зиновьева

Смерть
28.04.1900
Жилино-1, Люберцы, Московская область
Умер от водянки. Похоронен на приходском кладбище Успенской церкви в Жилино.