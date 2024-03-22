Булавина (Юрина) Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Юрина) Агафья Степанова

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1873

Отец: Юринъ Степанъ

Мать: Юрина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.02.1890

Муж: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893

Дочь: Булавина Прасковья

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1894

Дочь: Сорокина Екатерина

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1897

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Булавинъ Сергей

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1908

Сын: Булавинъ Александръ

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: Булавина Клавдия

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1916

Дочь: Булавина Устинья

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булавинъ Василий

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

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