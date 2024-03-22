Булавина (Юрина) Агафья Степанова
Место рождения
Дата рождения09.02.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1873
Отец: Юринъ Степанъ
Мать: Юрина Агафья
Бракосочетание
27.02.1890
Муж: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
10.10.1893
Дочь: Булавина Прасковья
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
01.11.1894
Дочь: Сорокина Екатерина
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
06.05.1897
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
01.07.1904
Сын: Булавинъ Сергей
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
20.09.1908
Сын: Булавинъ Александръ
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: Булавина Клавдия
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
29.09.1916
Дочь: Булавина Устинья
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булавинъ Василий
Отец ребёнка: Булавинъ Николай