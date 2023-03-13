Юринъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Юринъ Тимофей
Мать: Юрина Наталья
Бракосочетание
14.02.1869
Жена: Юрина Агафья
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Булавина Агафья Степанова
Мать ребёнка: Юрина Агафья
Рождение ребёнка
18.06.1875
Сын: Юринъ Иванъ
Мать ребёнка: Юрина Агафья
Рождение ребёнка
10.04.1880
Сын: Юринъ Василий
Мать ребёнка: Юрина Агафья
Смерть
1893
Причина смерти: Хроническаго воспаления