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Юринъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Юринъ Тимофей

Мать: Юрина Наталья

Бракосочетание
14.02.1869

Жена: Юрина Агафья

Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Булавина Агафья Степанова

Мать ребёнка: Юрина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1875

Сын: Юринъ Иванъ

Мать ребёнка: Юрина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1880

Сын: Юринъ Василий

Мать ребёнка: Юрина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Хроническаго воспаления
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