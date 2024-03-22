Юрина (Гусева) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Гусева) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1851

Дата смерти

13.04.1897

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1851

Отец: Гусевъ Семенъ

Мать: Гусева Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1869

Муж: Юринъ Степанъ

Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Булавина Агафья Степанова

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1875

Сын: Юринъ Иванъ

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1880

Сын: Юринъ Василий

Отец ребёнка: Юринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.04.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ водянки
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