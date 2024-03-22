Юрина (Гусева) Агафья
Место рождения
Дата рождения07.04.1851
Дата смерти13.04.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1851
Отец: Гусевъ Семенъ
Мать: Гусева Матрена
Бракосочетание
14.02.1869
Муж: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Булавина Агафья Степанова
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.06.1875
Сын: Юринъ Иванъ
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Рождение ребёнка
10.04.1880
Сын: Юринъ Василий
Отец ребёнка: Юринъ Степанъ
Смерть
13.04.1897
Причина смерти: отъ водянки