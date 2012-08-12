Ломоткин Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоткин Николай Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1940

Дата смерти

12.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1940

Отец: Ломоткин Трофим Кириллович

Мать: Ломоткина Лидия Петровна

Рождение ребёнка
25.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.08.2012
Боровлянка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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