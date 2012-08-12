Ломоткин Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1940
Дата смерти12.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1940
Рождение ребёнка
25.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.08.2012
Боровлянка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область