Литвинюк Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинюк Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

12.?.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Холявинский Виталий Брониславович

Отец ребёнка: Холявинский Бронислав Иосифович

Врублевцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Холявинская Эдда Брониславовна

Отец ребёнка: Холявинский Бронислав Иосифович

Врублевцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холявинский Бронислав Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявинский Феликс Брониславович

Отец ребёнка: Холявинский Бронислав Иосифович

Смерть
12.?.2012
Богоявленск
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