Литвинюк Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти12.?.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1937
Сын: Холявинский Виталий Брониславович
Отец ребёнка: Холявинский Бронислав Иосифович
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Холявинская Эдда Брониславовна
Отец ребёнка: Холявинский Бронислав Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявинский Феликс Брониславович
Отец ребёнка: Холявинский Бронислав Иосифович
Смерть
12.?.2012
Богоявленск