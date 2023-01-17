Холявинская Эдда Брониславовна
Место рождения
Дата рождения01.04.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Светлана
Отец ребёнка: Петров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Валерий
Отец ребёнка: Петров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Константин
Отец ребёнка: Петров Николай
Первомайский, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Николай