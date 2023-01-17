Холявинская Эдда Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холявинская Эдда Брониславовна

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Место рождения

Врублевцы, Хмельницька область

Дата рождения

01.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?

Отец: Холявинский Бронислав Иосифович

Мать: Литвинюк Ольга Алексеевна

Врублевцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Светлана

Отец ребёнка: Петров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Валерий

Отец ребёнка: Петров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Константин

Отец ребёнка: Петров Николай

Первомайский, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай

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