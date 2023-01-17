Холявинский Бронислав Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолявинский Бронислав Иосифович

Холявинский Бронислав Иосифович

avatar

Место рождения

Бар, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холявинский Иосиф

Мать: Ги Де Вольховинская Виктория

Бар, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Холявинский Виталий Брониславович

Мать ребёнка: Литвинюк Ольга Алексеевна

Врублевцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Холявинская Эдда Брониславовна

Мать ребёнка: Литвинюк Ольга Алексеевна

Врублевцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявинский Феликс Брониславович

Мать ребёнка: Литвинюк Ольга Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинюк Ольга Алексеевна

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close