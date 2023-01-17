Холявинский Бронислав Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холявинский Иосиф
Рождение ребёнка
10.08.1937
Сын: Холявинский Виталий Брониславович
Мать ребёнка: Литвинюк Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Холявинская Эдда Брониславовна
Мать ребёнка: Литвинюк Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявинский Феликс Брониславович
Мать ребёнка: Литвинюк Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944