Андреева (Власенкова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1927
Дата смерти11.06.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927
Отец: Власенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
02.09.1951
Дочь: Андреева Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Алексеевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Родилась в Петухово (Курганская область), но решили зарегистрировать в более крупном центре, в Петропавловске (Сев-Казахстан)
Развод
15.01.1985
Саки, Саки, Республика Крым
Смерть
11.06.1995
Наташино, Сакский муниципальный район, Республика Крым