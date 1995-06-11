Андреева (Власенкова) Галина Николаевна 15.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреева (Власенкова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1927

Дата смерти

11.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927

Отец: Власенко Николай

Мать: Бондарева Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
02.09.1951

Дочь: Андреева Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Алексеевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Родилась в Петухово (Курганская область), но решили зарегистрировать в более крупном центре, в Петропавловске (Сев-Казахстан)
Развод
15.01.1985

Муж: Андреев Михаил Алексеевич

Саки, Саки, Республика Крым
Смерть
11.06.1995
Наташино, Сакский муниципальный район, Республика Крым

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