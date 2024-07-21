Дюбко (Клясюк) Анастасия Куприяновна
Место рождения
Дата рождения21.08.1908 ст.
Дата смерти03.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1908 ст.
Отец: Клясюк Куприян Фролович
Мать: Клясюк Домна Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дюбко Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Дюбко Терентий Егорович
Рождение ребёнка
04.10.1937
Отец ребёнка: Дюбко Терентий Егорович
Смерть
03.11.1975