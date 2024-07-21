Дюбко (Клясюк) Анастасия Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюбко (Клясюк) Анастасия Куприяновна

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Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.08.1908 ст.

Дата смерти

03.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1908 ст.

Отец: Клясюк Куприян Фролович

Мать: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюбко Терентий Егорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дюбко Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Дюбко Терентий Егорович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Дюбко Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Дюбко Терентий Егорович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.11.1975
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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