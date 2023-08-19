Клясюк Куприян Фролович
Место рождения
Дата рождения01.10.1877 ст.
Дата смерти22.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877 ст.
Отец: Клясюк Фрол Филиппович
Бракосочетание
14.02.1899 ст.
Жена: Клясюк Домна Тарасовна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1899 ст.
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.
Дочь: Сапроненко Мария Куприяновна
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Рождение ребёнка
04.03.1905 ст.
Сын: Клясюк Герасим Куприянович
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Рождение ребёнка
21.08.1908 ст.
Дочь: Дюбко Анастасия Куприяновна
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Рождение ребёнка
22.12.1909 ст.
Дочь: Клясюк Евгения Куприяновна
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.
Дочь: Клясюк Екатерина Куприяновна
Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна
Смерть
22.11.1957