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Клясюк Куприян Фролович

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Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.10.1877 ст.

Дата смерти

22.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877 ст.

Отец: Клясюк Фрол Филиппович

Мать: Клясюк Аграфена Максимовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Жена: Клясюк Домна Тарасовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1899 ст.

Сын: Клясюк Пётр Куприянович

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.

Сын: Клясюк Иван Куприянович

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.

Дочь: Сапроненко Мария Куприяновна

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1905 ст.

Сын: Клясюк Герасим Куприянович

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Сын: Клясюк Фёдор Куприянович

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1908 ст.

Дочь: Дюбко Анастасия Куприяновна

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1909 ст.

Дочь: Клясюк Евгения Куприяновна

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.

Дочь: Клясюк Екатерина Куприяновна

Мать ребёнка: Клясюк Домна Тарасовна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.11.1957
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область