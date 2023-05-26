Клясюк Аграфена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти04.04.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Дочь: Никифорова Ульяна Фроловна
Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович
Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович
Рождение ребёнка
19.08.1883 ст.
Дочь: Клясюк Васса Фроловна
Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович
Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.
Дочь: Лупанова Анна Фроловна
Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1905 ст.