Клясюк Аграфена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлясюк Аграфена Максимовна

Клясюк Аграфена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

04.04.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Дочь: Никифорова Ульяна Фроловна

Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Сын: Клясюк Куприян Фролович

Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.

Сын: Клясюк Филипп Фролович

Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1883 ст.

Дочь: Клясюк Васса Фроловна

Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.

Сын: Клясюк Семён Фролович

Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.

Дочь: Лупанова Анна Фроловна

Отец ребёнка: Клясюк Фрол Филиппович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клясюк Фрол Филиппович

Смерть
04.04.1905 ст.
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close