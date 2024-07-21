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Дюбко Терентий Егорович

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.10.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906 ст.

Отец: Дюбко Егор Савостеевич

Мать: Дюбко Елена Васильевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюбко Анастасия Куприяновна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дюбко Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Дюбко Анастасия Куприяновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Дюбко Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Дюбко Анастасия Куприяновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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