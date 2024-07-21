Дюбко Терентий Егорович
Место рождения
Дата рождения21.10.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906 ст.
Отец: Дюбко Егор Савостеевич
Мать: Дюбко Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дюбко Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Дюбко Анастасия Куприяновна
Рождение ребёнка
04.10.1937
Мать ребёнка: Дюбко Анастасия Куприяновна
Смерть
Неизвестно