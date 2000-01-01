Мигнатт Акация
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мигнатт Вильям
Мать: Мигнатт Вайолет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда
Отец ребёнка: Уильямс Роджер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольер-Грейхаунд Белладонна
Отец ребёнка: Грейхаунд Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокс-Гринвилл-Мигнатт Лилиан
Отец ребёнка: Гринвилл Джейкоб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепардье-Мигнатт Камилла
Отец ребёнка: Гринвилл Джейкоб