Мигнатт Акация — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигнатт Акация

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мигнатт Вильям

Мать: Мигнатт Вайолет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кац-Мигнатт-Роджер Розалинда

Отец ребёнка: Уильямс Роджер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольер-Грейхаунд Белладонна

Отец ребёнка: Грейхаунд Людвиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокс-Гринвилл-Мигнатт Лилиан

Отец ребёнка: Гринвилл Джейкоб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепардье-Мигнатт Камилла

Отец ребёнка: Гринвилл Джейкоб

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