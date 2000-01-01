Шепардье-Мигнатт (Гринвилл-Мигнатт) Камилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепардье-Мигнатт (Гринвилл-Мигнатт) Камилла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринвилл Джейкоб

Мать: Мигнатт Акация

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепардье Антуан

Отец ребёнка: Шепардье Габриэль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепардье Виктория

Отец ребёнка: Шепардье Габриэль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепардье Габриэль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепардье Астория

Отец ребёнка: Шепардье Габриэль

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