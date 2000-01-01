Шепардье-Мигнатт (Гринвилл-Мигнатт) Камилла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гринвилл Джейкоб
Мать: Мигнатт Акация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепардье Антуан
Отец ребёнка: Шепардье Габриэль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепардье Виктория
Отец ребёнка: Шепардье Габриэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шепардье Габриэль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шепардье Астория
Отец ребёнка: Шепардье Габриэль