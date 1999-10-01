Кольер-Грейхаунд (Грейхаунд-Мигнатт) Белладонна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грейхаунд Людвиг
Мать: Мигнатт Акация
Бракосочетание
С 01.10.1999
Муж: Кольер Георг
Рождение ребёнка
2000
Сын: Кольер Джереми
Отец ребёнка: Кольер Георг
Рождение ребёнка
2000
Сын: Кольер Джеффри
Отец ребёнка: Кольер Георг
Рождение ребёнка
2002
Сын: Кольер Итан
Отец ребёнка: Кольер Георг
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Кольер-Мигнатт Нарцисса
Отец ребёнка: Кольер Альберт
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Кольер-Мигнатт Жасмин
Отец ребёнка: Кольер Николас