Кольер-Грейхаунд (Грейхаунд-Мигнатт) Белладонна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольер-Грейхаунд (Грейхаунд-Мигнатт) Белладонна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грейхаунд Людвиг

Мать: Мигнатт Акация

Бракосочетание
С 01.10.1999

Муж: Кольер Георг

Рождение ребёнка
2000

Сын: Кольер Джереми

Отец ребёнка: Кольер Георг

Рождение ребёнка
2000

Сын: Кольер Джеффри

Отец ребёнка: Кольер Георг

Рождение ребёнка
2002

Сын: Кольер Итан

Отец ребёнка: Кольер Георг

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Кольер-Мигнатт Нарцисса

Отец ребёнка: Кольер Альберт

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Кольер-Мигнатт Жасмин

Отец ребёнка: Кольер Николас

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