Савинова-Ляхова (Семенова) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинова-Ляхова (Семенова) Марья Васильева

Савинова-Ляхова (Семенова) Марья Васильева

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Семенов Василей Федоров

Мать: Семенова (Неизвестно) Анна Леонова

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Савинова-Ляхова Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Савинов-Ляхов Федот Федоров

Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Савинов-Ляхов Федор Федоров

Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Савинов-Ляхов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Савинов-Ляхов Козьма Федоров

Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.