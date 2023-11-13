Савинова-Ляхова (Семенова) Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Савинова-Ляхова Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Савинов-Ляхов Федот Федоров
Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Савинов-Ляхов Федор Федоров
Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Савинов-Ляхов Алексей Федоров
Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Савинов-Ляхов Козьма Федоров
Отец ребёнка: Савинов-Ляхов Федор Зеновиев
Смерть
Неизвестно