Савинов-Ляхов Федор Зеновиев
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Савинова-Ляхова Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Савинов-Ляхов Федот Федоров
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Савинов-Ляхов Федор Федоров
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Савинов-Ляхов Алексей Федоров
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Савинов-Ляхов Козьма Федоров
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794