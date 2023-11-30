Савинов-Ляхов Федор Зеновиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов-Ляхов Федор Зеновиев

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Савинов-Ляхов Зенов Федоров

Мать: Савинова-Ляхова Татьяна Федорова

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Савинова-Ляхова Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Савинов-Ляхов Федот Федоров

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Савинов-Ляхов Федор Федоров

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Савинов-Ляхов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Савинов-Ляхов Козьма Федоров

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Марья Васильева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова-Ляхова Марья Васильева

Смерть
1794
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
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