Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1904

Дочь: Морозова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Морозова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно
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