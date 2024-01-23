Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
08.04.1904
Дочь: Морозова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Морозова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно